Пострадавший от взрыва футболист "Боруссии" пропустит месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Испанский защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра в связи с травмой при взрыве перед матчем Лиги чемпионов против "Монако" не сможет принять участие в матчах клуба в ближайший месяц, передает УНН со ссылкой на сайт "Боруссии".
"Хотелось бы, чтобы он выступал сейчас, но он вернется в течение четырех недель", - сказал главный тренер клуба Томас Тухель.
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Отметим, что около автобуса "Боруссии" незадолго до поединка с "Монако" прогремели три взрыва.
Кроме того, М.Бартра прооперировали, ведь у него был диагностирован перелом лучевой кости правой руки, в руке также были различные посторонние предметы - осколки.
Напомним, 11 апреля у клубного автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва. Среди футболистов дортмундского коллектива раненым оказался М.Бартра, которому в руку попал осколок.