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Постраждала українка на курорті в Грузії розповіла про аварію на підйомнику

Постраждала українка на курорті в Грузії розповіла про аварію на підйомнику

Київ • УНН

 • 29450 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Постраждала українка на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі розповіла про поломку підйомника в результаті якої постраждало 11 осіб, передає УНН.

“З 50 секунди видно, як моя куртка зачепилася і мене тягне. Потім мене відкинуло у сторону.

У блакитному шоломі на цьому ж кріслі сиділа дівчина в червоній куртці, вона чомусь не встала й постраждала.

Доля секунди і я була б прибита наступним кріслом”, — розповіла УНН постраждала українка.

Як повідомляв УНН, на відомому грузинському гірськолижному курорті Гудаурі через несправність крісельного підйомника постраждали туристи.

В результаті події постраждали двоє українців.

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