Постраждала українка на курорті в Грузії розповіла про аварію на підйомнику
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Постраждала українка на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі розповіла про поломку підйомника в результаті якої постраждало 11 осіб, передає УНН.
“З 50 секунди видно, як моя куртка зачепилася і мене тягне. Потім мене відкинуло у сторону.
У блакитному шоломі на цьому ж кріслі сиділа дівчина в червоній куртці, вона чомусь не встала й постраждала.
Доля секунди і я була б прибита наступним кріслом”, — розповіла УНН постраждала українка.
Як повідомляв УНН, на відомому грузинському гірськолижному курорті Гудаурі через несправність крісельного підйомника постраждали туристи.
В результаті події постраждали двоє українців.