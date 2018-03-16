Пострадавшая украинка на курорте в Грузии рассказала об аварии на подъемнике
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Пострадавшая украинка на грузинском горнолыжном курорте Гудаури рассказала о поломке подъемника в результате которой пострадали 11 человек, передает УНН.
"С 50 секунды видно, как моя куртка зацепилась и меня тянет. Потом меня отбросило в сторону.
В голубом шлеме на этом же кресле сидела девушка в красной куртке, она почему-то не встала и пострадала.
Доля секунды и я была бы прибита следующим креслом", - рассказала УНН пострадавшая украинка.
Как сообщал УНН, на известном грузинском горнолыжном курорте Гудаури через неисправность подъемника пострадали туристы.
В результате происшествия пострадали двое украинцев.