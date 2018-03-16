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Пострадавшая украинка на курорте в Грузии рассказала об аварии на подъемнике

Пострадавшая украинка на курорте в Грузии рассказала об аварии на подъемнике

Киев  •  УНН

 • 29450 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Пострадавшая украинка на грузинском горнолыжном курорте Гудаури рассказала о поломке подъемника в результате которой пострадали 11 человек, передает УНН.

"С 50 секунды видно, как моя куртка зацепилась и меня тянет. Потом меня отбросило в сторону.

В голубом шлеме на этом же кресле сидела девушка в красной куртке, она почему-то не встала и пострадала.

Доля секунды и я была бы прибита следующим креслом", - рассказала УНН пострадавшая украинка.

Как сообщал УНН, на известном грузинском горнолыжном курорте Гудаури через неисправность подъемника пострадали туристы.

В результате происшествия пострадали двое украинцев.

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