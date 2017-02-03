Постпред України в ООН показав світлини з Авдіївки на засіданні Радбезу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Під час засідання Ради Безпеки ООН Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко показав світлини з обстріляної Авдіївки, та фото молодого бійця, котрий загинув там, передає УНН.
“Смерть кожного солдата — рубець в серці України. Капітан Андрій Кизило. 26 років. Загинув під Авдіївкою. Вдивіться в його очі!” — прокоментував В.Єльченко.
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Крім того, постпред зазначив, що через обстріли жителі будинків в Авдіївці рятували свої життя на морозі. При −20 градусів нижче нуля.
Нагадаємо, ввечері, перед засіданням РБ ООН щодо ситуації в Авдіївці незаконні збройні формування продовжували обстрілювати житлові райони Авдіївки.
За словами заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівена О’брайена ООН може надати допомогу евакуйованим із Авдіївки мирним громадянам.
Через обстріли жителі цього будинку в Авдіївці рятували свої життя на морозі. При -20С. Навіть чорт такого би не зробив. pic.twitter.com/nov6NsH7rK— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 февраля 2017 г.
Смерть кожного солдата – рубець в серці України. Капітан Андрій Кизило. 26 років. Загинув під Авдіївкою. Вдивіться в його очі! pic.twitter.com/3AwTnwmRhU— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 февраля 2017 г.