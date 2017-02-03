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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Постпред Украины в ООН показал фотографии из Авдеевки на заседании Совбеза

Киев • УНН

 • 10865 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко показал фотографии из обстрелянной Авдеевки, и фото молодого бойца, погибшего там, передает УНН.

Постпред Украины в ООН показал фотографии из Авдеевки на заседании Совбеза

"Смерть каждого солдата -шрам в сердце Украины. Капитан Андрей Кызыло. 26 лет. Погиб Авдеевка. Вглядитесь в глаза!"- прокомментировал Ельченко.

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Кроме того, постпред отметил, что из-за обстрелов жители домов в Авдеевке спасали свои жизни на морозе. При -20 градусов ниже нуля.

Напомним, вечером, перед заседанием СБ ООН по ситуации в Авдеевке незаконные вооруженные формирования продолжали обстреливать жилые районы Авдеевки.

По словам заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена ООН может оказать помощь эвакуированным из Авдеевки мирным гражданам.

Из-за обстрелов жители этого дома в Авдеевке спасали свои жизни на морозе. При -20С. Даже черт такого бы не сделал. pic.twitter.com/nov6NsH7rK

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 февраля 2017 г.

Смерть каждого солдата - рубец в сердце Украины. Капитан Андрей Кызыле. 26 лет. Погиб Авдеевка. Всмотритесь в его глаза! pic.twitter.com/3AwTnwmRhU

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 февраля 2017 г.

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