Постпред США в ООН: Трамп ще не ухвалив рішення щодо дій у Сирії

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ще не ухвалив рішення стосовно можливих дій у Сирії після застосування хімічної атаки у Думі. Про це сказала на екстреному засіданні Радбезу ООН постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі, передає УНН.