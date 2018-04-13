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Постпред США в ООН: Трамп еще не принял решение по действиям в Сирии

Постпред США в ООН: Трамп еще не принял решение по действиям в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9001 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще не принял решения относительно возможных действий в Сирии после применения химической атаки в Думе. Об этом сказала на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает УНН.

"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если США и наши союзники примут решение действовать в Сирии, это будет сделано в защиту принципа, с которым все мы согласны, в защиту фундаментальных международных норм, которые идут на благо всех народов. Давайте заявим четко и ясно - применение Асадом ядовитого газа против народа Думы было не первым, не вторым, не третьим, и даже не четвертым. По оценкам США - Асад применил химоружие в Сирии как минимум 50 раз, по общим оценкам более 200 раз было применено химическое оружие. Около 100 человек погибли в результате этого в апреле. Хлор применялся режимом, возможно один раз, возможно даже трижды в том же районе", - подчеркнула она.

При этом Никки Хейли отметила, что Россия одна согласилась быть гарантом вывоза всего химоружия из Сирии.

"Если бы Россия выполняла обязательства, не было бы больше химоружия в Сирии, и мы бы сегодня не собрались здесь", - отметила постпред.

Она подчеркнула, что Россия не останавливалась ни перед чем, защищая многочисленные случаи применения сирийским режимом химического оружия.

"Одна Россия убила совместный механизм расследования, который позволял миру сделать так, чтобы понесли ответственность за применение химоружия в Сирии. Россия одна применила шесть раз вето для того, чтобы помешать осудить применение Асадом химоружия. Россия одна применяла свое вето 12 раз для того, чтобы защитить режим Асада", - подчеркнула Никки Хейли.

"Вот послужной список одностороннего поведения России, который привел к нарушению всех международных стандартов, запрещающих применение химического оружия", - резюмировала она.

Ранее генеральный секретарь Антониу Гутерриш отметил, что ситуация на Ближнем Востоке угрожает международному миру и безопасности.

Украинские Национальные Новости

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