Постійний представник США при ООН: від зустрічі Трампа і Кім Чен Ина виграє весь світ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина буде історичною подією, від якого виграє весь світ. З відповідному заявою виступила в понеділок постійний представник Сполучених Штатів при ООН Ніккі Хейлі, передає УНН.
“Оголошення про зустріч між президентом Трампом і північнокорейським лідером Кімом — це історична можливість, яка має величезний потенціал для світу. Хоча ми не можемо сказати, чи є пропозиція Кіма (про зустріч з Трампом) щирою, ми можемо сказати, що ця історична зустріч була б неможлива без участі міжнародного співтовариства в кампанії з надання максимального тиску (на Пхеньян), розпочатої адміністрацією Трампа, і рішучості залучити Північну Корею до відповідальності шляхом прийняття у 2017 році трьох сильних резолюцій з санкціями”, — йдеться в письмовій заяві Хейлі, поширеній постійним представництвом США.
Як повідомляв УНН, Швеція готова провести історичну зустріч між президентом США Дональдом Трампом та північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.