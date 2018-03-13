Постоянный представитель США при ООН от встречи Трампа и Ким Чен Ына выигрывает весь мир

“Объявление о встрече между президентом Трампом и северокорейским лидером Кимом — это историческая возможность, которая имеет огромный потенциал для мира. Хотя мы не можем сказать, является ли предложение Кима (о встрече с Трампом) искренним, мы можем сказать, что эта историческая встреча была бы невозможна без участия международного сообщества в кампании по оказанию максимального давления (на Пхеньян), начатой ​​администрацией Трампа, и решимости привлечь Северную Корею к ответственности путем принятия в 2017 году трех сильных резолюций с санкциями”, — говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постоянным представительством США.

Как сообщал УНН, Швеция готова провести историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.