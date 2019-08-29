Постанову щодо зниження цін на електрику для промисловості опублікували
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Урядову постанову про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії, яке має дозволити знизити ціни на електрику для промисловості, опублікували у газеті центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр" від 29 серпня, передає УНН.
"Продаж електричної енергії гарантованим покупцем операторам систем розподілу електричної енергії, оператору системи передачі електричної енергії за граничною ціною виробника електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, в обсягах, що відповідають 80 відсоткам обсягів, необхідних для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами", - йдеться у тексті постанови.
Як вказано, гранична ціна визначається на рівні середньозваженої фактичної ціни на електроенергію, виробленої відповідним виробником у квітні-травні 2019 року, та включає з 1 липня 2019 року акцизний податок на вартість реалізованої електроенергії.
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Аналізуючи опубліковану постанову, заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк вказав у Facebook, що "в цілому по суті все як було в проекті рішення, яке було в ЗМІ до засідання уряду. Технічні правки та формулювання не беру до уваги".
"Але є важливе уточнення по ціні е/е, за якою ГарПок продає е/е ОСР/ОСП. В проекті ця ціна не уточнювалась, а в опублікованому тексті чітко вказано - "за граничною ціною виробника електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях". Тепер цікаво проаналізувати "дебет-кредит" ГарПока", - відзначив Хабатюк.
Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв постанову для зниження цін на електрику для непобутових споживачів 21 серпня.