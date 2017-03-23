Постанови слідства про виділення охорони І.Бенидисюку немає — А.Матіос (доповнено)

“Охорону Бенедисюка... Я не можу зараз вам сказати, чи вона йому виділялася іншими уповноваженими органами. На даний момент постанови слідства про забезпечення заходів безпеки відносно Бенедисюка або його родини слідчий не виносив”, — сказав А.Матіос.

Як повідомляв УНН, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.

Нагадаємо, Президент надав держохорону голові ВРП І.Бенедисюку.