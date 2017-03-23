Постанови слідства про виділення охорони І.Бенидисюку немає — А.Матіос (доповнено)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Слідчий військової прокуратури Київського гарнізону не виносив постанову про забезпечення охорони голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка, на якого було скоєно напад. Про це на брифінгу повідомив заступник Генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.

“Охорону Бенедисюка... Я не можу зараз вам сказати, чи вона йому виділялася іншими уповноваженими органами. На даний момент постанови слідства про забезпечення заходів безпеки відносно Бенедисюка або його родини слідчий не виносив”, — сказав А.Матіос.

Як повідомляв УНН, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.

Нагадаємо, Президент надав держохорону голові ВРП І.Бенедисюку.

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