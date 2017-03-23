Постановления следствия о выделении охраны И.Бенидисюку нет - А.Матиос (дополнено)

"Охрану Бенедисюка... Я не могу сейчас вам сказать, выделялась ли она ему другими уполномоченными органами. На данный момент постановления следствия о соблюдении мер безопасности в отношении Бенедисюка или его семьи следователь не выносил", - сказал А.Матиос.

Как сообщал УНН, 18 марта на главу ВРП совершили нападение молодые люди в балаклавах.

Напомним, Президент предоставил госохрану главе ВРП И.Бенедисюку.