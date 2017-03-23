Постановления следствия о выделении охраны И.Бенидисюку нет - А.Матиос (дополнено)

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 116068 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131222 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138939 просмотра

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11 марта, 14:12 • 129829 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121025 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106862 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107777 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104007 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киев • УНН

 • 10545 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Следователь военной прокуратуры Киевского гарнизона не выносил постановление об обеспечении охраны главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка, на которого было совершено нападение. Об этом на брифинге сообщил заместитель Генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"Охрану Бенедисюка... Я не могу сейчас вам сказать, выделялась ли она ему другими уполномоченными органами. На данный момент постановления следствия о соблюдении мер безопасности в отношении Бенедисюка или его семьи следователь не выносил", - сказал А.Матиос.

Как сообщал УНН, 18 марта на главу ВРП совершили нападение молодые люди в балаклавах.

Напомним, Президент предоставил госохрану главе ВРП И.Бенедисюку.

Украинские Национальные Новости

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