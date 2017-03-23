Постановления следствия о выделении охраны И.Бенидисюку нет - А.Матиос (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Следователь военной прокуратуры Киевского гарнизона не выносил постановление об обеспечении охраны главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка, на которого было совершено нападение. Об этом на брифинге сообщил заместитель Генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"Охрану Бенедисюка... Я не могу сейчас вам сказать, выделялась ли она ему другими уполномоченными органами. На данный момент постановления следствия о соблюдении мер безопасности в отношении Бенедисюка или его семьи следователь не выносил", - сказал А.Матиос.
Как сообщал УНН, 18 марта на главу ВРП совершили нападение молодые люди в балаклавах.
Напомним, Президент предоставил госохрану главе ВРП И.Бенедисюку.