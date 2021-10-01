Постанови про скасування голосування за "антиолігархічний" закон та закони для програми МВФ: плани Ради на наступний тиждень

Деталі

Зокрема, у вівторок також розглянуть закон про кредити аграріям № 3205-1, під який підв’язані транш Світового Банку на близько 350 млн доларів та банківські закони для програми МВФ №№ 5852, 5853

У середу нардепи розглянуть:



у другому читанні антитютюновий законопроект



законопроект № 3881 про збільшення мінімальної суми аліментів



№ 5555: законопроект залучення медіатора для вирішення трудових спорів № 5555 залучення медіатора для вирішення трудових спорів



Також, президент пропонує додати 28 липня +1 святковий день у трудовій календар.

У четвер на розгляд винесуть законопроекти, які не встигли розглянути раніше. Серед них:



№ 5719 про розподіл 5% роздрібного акцизу на тютюн відразу до місцевих бюджетів. У №5600 комітет прийняв, що акциз будуть платити не реалізатори, а виробники.



посилки з-за кордону до 150 євро без ПДВ і митного збору №№ 4278, 4279 (друге читання) без тютюнових правок



№ 4612 про дозвіл на травматичну зброю для адвокатів



№ 5067 про передачу справ з оскарженням рішень центральних органів влади з ОАСК до Верховного Суду



зміни в адміністративному і кримінальному кодексах за повноваженнями БЕБ № 3959-1



законопроект № 2805-д про аграрні розписки



“Ще в четвер стоїть № 5600, але, як і писав раніше, його швидше за все знімуть”, — написав Железняк.

У п’ятницю депутати розглянуть:



800 мільйонів на закупівлю кисневих станцій для лікарень



антіплагіатні законопроекти № 3758 і № 5461.



Нагадаємо

Законопроект № 5599 був поданий в Раду Президентом України Володимиром Зеленським на початку червня 2021 року. Рада схвалила законопроект “Про запобігання загроз національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” у першому читанні 1 липня. Між першим та другим читаннями нардепи подали до законопроекту понад 1,3 тис. правок. Крім того, після звернення омбудсмена Людмили Денисової, яке підтримали чотири опозиційні фракції, спікер Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив документ на експертизу Венеціанської комісії. Комісія поки не дала висновку.

Ухвалення законопроекту у другому читанні

Закон було розглянуто у сесійні залі за скороченою процедурою — на підставі рішення комітету нардепи проголосували за відхилення більшості правок, внесених нардепами. Це не дозволило нардепам озвучити свої правки в сесійні залі і вони автоматично набули статус розглянутих та відхилених.



Ухвалення рішення про скорочену процедуру та голосування за законопроект супроводжувалося протидією з боку опозиційних фракції, особливо ЄС та “Батьківщина”. Представники фракцій наполягали на розгляді законопроекту за процедурою, згідно з якою народні депутати мають право наполягати на розгляді їхніх поправок. Вони також наполягали на виконанні домовленостей, досягнутих під час наради.

Представник фракції “Батькіщини” Сергій Соболєв заявив, що півторагодинні переговори привели до того, що кількість поправок скоротилася втричі. І нардепи наполягають лише на принципових поправках. Однак, фракція “Слуга народу” вирішила внести на розгляд питання скорочення розгляду. Противники законопроекту заявляють, що він порушує 8 статей Конституції.

Законопроект ухвалила Рада 23 вересня. “За” проголосували 279 нардепів.