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Постановления об отмене голосования за "антиолигархический" закон и законы для программы МВФ: планы Рады на следующую неделю

Киев  •  УНН

 • 20419 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. На следующей неделе, начиная со вторника, Рада планирует рассмотреть 12 постановлений об отмене голосования за “антиолигархический” закон № 5599 и ряд других законопроектов. Об этом в своем Telegram сообщил Нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

В частности, во вторник также рассмотрят закон о кредитах аграриям № 3205-1, под который подвязаны транш Всемирного Банка на около 350 млн долларов и банковские законы для программы МВФ №№ 5852, 5853

В среду нардепы рассмотрят:

  • во втором чтении антитабачный законопроект
  • законопроект № 3881 об увеличении минимальной суммы алиментов
  • № 5555: законопроект привлечения медиатора для разрешения трудовых споров № 5555 привлечения медиатора для решения трудовых споров

Также, президент предлагает добавить 28 июля 1 праздничный день в трудовой календарь.

В четверг на рассмотрение вынесут законопроекты, которые не успели рассмотреть ранее. Среди них:

  • № 5719 о разделе 5% розничного акциза на табак сразу в местные бюджеты. В № 5600 комитет принял, что акциз будут платить не реализаторы, а производители.
  • посылки из-за границы до 150 евро без НДС и таможенной пошлины №№ 4278, 4279 (второе чтение) без табачных поправок
  • № 4612 о разрешении на травматическое оружие для адвокатов
  • № 5067 о передаче дел с обжалованием решений центральных органов власти по ОАСК в Верховный Суд
  • изменения в административном и уголовном кодексах по полномочиям БЭБ № 3959-1
  • законопроект № 2805-д о аграрных расписках

“Еще в четверг стоит № 5600, но, как и писал ранее, его скорее всего снимут”, — написал Железняк.
В пятницу депутаты рассмотрят:

  • 800 миллионов на закупку кислородных станций для больниц
  • антиплагиатные законопроекты № 3758 и № 5461.

Напомним

Законопроект № 5599 был подан в Раду Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня 2021 года. Рада одобрила законопроект “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)” в первом чтении 1 июля. Между первым и вторым чтениями нардепы подали в законопроект более 1,3 тыс. поправок. Кроме того, после обращения омбудсмена Людмилы Денисовой, которое поддержали четыре оппозиционные фракции, спикер Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил документ на экспертизу Венецианской комиссии. Комиссия пока не дала заключения.

Принятие законопроекта во втором чтении

Закон был рассмотрен в сессионном зале по сокращенной процедуре — на основании решения комитета нардепы проголосовали за отклонение большинства поправок, внесенных нардепами. Это не позволило нардепам озвучить свои правки в сессионном зале и они автоматически получили статус рассмотренных и отклоненных.

Принятие решения о сокращенной процедуре и голосования за законопроект сопровождалось противодействием со стороны оппозиционных фракций, особенно ЕС и “Батькивщина”. Представители фракций настаивали на рассмотрении законопроекта по процедуре, согласно которой народные депутаты имеют право настаивать на рассмотрении их поправок. Они также настаивали на выполнении договоренностей, достигнутых во время совещания.

Представитель фракции “Батькищины” Сергей Соболев заявил, что полуторачасовые переговоры привели к тому, что количество поправок сократилась втрое. И нардепы настаивают лишь на принципиальных поправках. Однако, фракция “Слуга народа” решила внести на рассмотрение вопрос сокращения рассмотрения. Противники законопроекта заявляют, что он нарушает 8 статей Конституции.

Законопроект приняла Рада 23 сентября. “За” проголосовали 279 нардепов.

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