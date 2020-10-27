Постачальника медвиробів підозрюють у заволодінні 25 млн грн державних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Повідомлено про підозру службовим особам підприємства-дистриб’ютора, які шляхом незаконного підвищення цін на медичні вибори заволоділи понад 25 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру службовим особам підприємства-дистриб’ютора, які шляхом завищення цін на медичні вироби заволоділи коштами державних та комунальних медичних закладів України на суму понад 25 млн гривень (ч. 5 ст. 191 ККУ)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що починаючи з 2015 року службові особи компанії з метою отримання надприбутків від продажу медичних виробів, що використовуються для складних кардіологічних операцій, підміняли оригінальні документи виробника на підроблені. При цьому вони завищували вартість у 2-3 рази, а продавцем вказували іншу іноземну компанію.
Таким чином, постачальник штучно завищував ціни на медичні вироби, які до березня 2019 року були контрольованими державою та передбачали граничну надбавку до закупівельної ціни не вище ніж 10%.
Злочинці застосовували надбавку вже до завищених цін і реалізовували медвироби на відкритих конкурсних торгах закладам охорони здоров’я у Києві, Одесі, Херсоні, Львові, Полтаві, Вінниці та Хмельницькому.
Збитки, завдані державному та місцевим бюджетам, експерти оцінили у понад 25 млн гривень. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
Як стало відомо, йдеться про українську компанію - ТОВ "Амаркорд".
Раніше УНН писав, що українська "фарммафія" використовувала відому американську компанію для збагачення на хворих.
Компанія підробляла документи і продавала бюджетникам продукцію за завищеними цінами. Протягом останніх 5 років "Амаркорд" заробив на бюджеті 200 млн грн, що майже вдвічі перевищує реальну вартість поставленої ним продукції.