Поставщика медизделий подозревают в завладении 25 млн грн государственных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сообщено о подозрении должностным лицам предприятия-дистрибьютора, которые путем незаконного повышения цен на медицинские выборы завладели более 25 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении должностным лицам предприятия-дистрибьютора, которые путем завышения цен на медицинские изделия завладели средствами государственных и коммунальных медицинских учреждений Украины на сумму более 25 млн гривен (ч. 5 ст. 191 УК)", - говорится в сообщении.
Установлено, что начиная с 2015 года должностные лица компании с целью получения сверхприбылей от продажи медицинских изделий, используемых для сложных кардиологических операций, подменяли оригинальные документы производителя на поддельные. При этом они завышали стоимость в 2-3 раза, а продавцом указывали другую иностранную компанию.
Таким образом, поставщик искусственно завышал цены на медицинские изделия, которые в марте 2019 года были контролируемыми государством и предполагали предельную надбавку к закупочной цене не выше 10%.
Преступники применяли надбавку уже к завышенным ценам и реализовывали медизделия на открытых конкурсных торгах учреждениям здравоохранения в Киеве, Одессе, Херсоне, Львове, Полтаве, Виннице и Хмельницком.
Ущерб, нанесенный государственному и местным бюджетам, эксперты оценили в более 25 млн гривен. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Как стало известно, речь идет об украинской компании - ООО "Амаркорд".
Ранее УНН писал, что украинская "фарммафия" использовала известную американскую компанию для обогащения на больных.
Компания подделывала документы и продавала бюджетникам продукцию по завышенным ценам. В течение последних 5 лет "Амаркорд" заработал на бюджете 200 млн грн, что почти вдвое превышает реальную стоимость поставленной им продукции.