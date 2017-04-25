Постачальник брендового фарфору повернув до бюджету майже 15 млн грн

"Прокуратурою міста Києва за результатами досудового розслідування за фактом несплати податків в особливо великих розмірах забезпечено повне відшкодування до бюджету завданих збитків на суму майже 15 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що керівник приватного підприємств під час здійснення поставок фарфорового посуду відомого німецького бренду на суму 33 млн грн відображав у податковій звітності взаємовідносини з фіктивною фірмою, хоча насправді закупівля вказаного товару здійснювалася з інших джерел.

За вказаним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби в м. Києві було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (КК) України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). У подальшому за погодження з прокуратурою керівнику підприємства повідомлено про підозру у зазначеному злочині.

Враховуючи те, що у ході досудового розслідування приватним підприємством у повному обсязі відшкодовано суму заборгованості та завдані державі збитки, прокуратурою направлено до суду клопотання про звільнення директора підприємства від кримінальної відповідальності у порядку, визначеному ч. 4 ст. 212 КК України.

Як повідомляв УНН 24 квітня, начальницю районної податкової інспекції затримали на хабарі у Львівській обл.