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Постачальник брендового фарфору повернув до бюджету майже 15 млн грн

Постачальник брендового фарфору повернув до бюджету майже 15 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Завдяки прокуратурі, підприємство, що постачає в Україну брендовий фарфор, у досудовому порядку відшкодувало до бюджету майже 15 млн грн податків. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

"Прокуратурою міста Києва за результатами досудового розслідування за фактом несплати податків в особливо великих розмірах забезпечено повне відшкодування до бюджету завданих збитків на суму майже 15 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що керівник приватного підприємств під час здійснення поставок фарфорового посуду відомого німецького бренду на суму 33 млн грн відображав у податковій звітності взаємовідносини з фіктивною фірмою, хоча насправді закупівля вказаного товару здійснювалася з інших джерел.

За вказаним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби в м. Києві було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (КК) України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). У подальшому за погодження з прокуратурою керівнику підприємства повідомлено про підозру у зазначеному злочині.

Враховуючи те, що у ході досудового розслідування приватним підприємством у повному обсязі відшкодовано суму заборгованості та завдані державі збитки, прокуратурою направлено до суду клопотання про звільнення директора підприємства від кримінальної відповідальності у порядку, визначеному ч. 4 ст. 212 КК України.

Як повідомляв УНН 24 квітня, начальницю районної податкової інспекції затримали на хабарі у Львівській обл.

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