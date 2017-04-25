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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29988 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95868 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113723 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114790 просмотра

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Поставщик брендового фарфора вернул в бюджет почти 15 млн грн

Поставщик брендового фарфора вернул в бюджет почти 15 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11911 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Благодаря прокуратуре, предприятие, поставляющее в Украину брендовый фарфор, в досудебном порядке возместило в бюджет почти 15 млн грн налогов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Прокуратурой города Киева по результатам досудебного расследования по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах обеспечено полное возмещение в бюджет причиненного ущерба на сумму почти 15 млн грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что руководитель частного предприятия при осуществлении поставок фарфоровой посуды известного немецкого бренда на сумму 33 млн грн отражал в налоговой отчетности взаимоотношения с фиктивной фирмой, хотя на самом деле закупка указанного товара осуществлялась из других источников.

По данному факту следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы в г. Киеве было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (УК) Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). В дальнейшем по согласованию с прокуратурой руководителю предприятия сообщено о подозрении в указанном преступлении.

Учитывая то, что в ходе досудебного расследования частным предприятием в полном объеме возмещена сумма задолженности и нанесенный государству ущерб, прокуратурой направлено в суд ходатайство об освобождении директора предприятия от уголовной ответственности в порядке, определенном ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Как сообщал УНН 24 апреля, начальницу районной налоговой инспекции задержали на взятке во Львовской области.

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