Поставщик брендового фарфора вернул в бюджет почти 15 млн грн

"Прокуратурой города Киева по результатам досудебного расследования по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах обеспечено полное возмещение в бюджет причиненного ущерба на сумму почти 15 млн грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что руководитель частного предприятия при осуществлении поставок фарфоровой посуды известного немецкого бренда на сумму 33 млн грн отражал в налоговой отчетности взаимоотношения с фиктивной фирмой, хотя на самом деле закупка указанного товара осуществлялась из других источников.

По данному факту следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы в г. Киеве было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (УК) Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). В дальнейшем по согласованию с прокуратурой руководителю предприятия сообщено о подозрении в указанном преступлении.

Учитывая то, что в ходе досудебного расследования частным предприятием в полном объеме возмещена сумма задолженности и нанесенный государству ущерб, прокуратурой направлено в суд ходатайство об освобождении директора предприятия от уголовной ответственности в порядке, определенном ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Как сообщал УНН 24 апреля, начальницу районной налоговой инспекции задержали на взятке во Львовской области.