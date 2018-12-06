Пост Порошенка про котиків запустив флешмоб у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. "Перший пост про котиків" Президента України Петра Порошенко спровокував потужну хвилю реакції користувачів соціальних мереж, повідомляє УНН.
Користувачі розпочали цілий флешмоб, у якому копіюють слова з посту Петра Порошенка і додають смішні фотографії різних котів і не тільки. Тож слова Глави держави щодо "першого посту про кота у стрічці" стали гарним коментарем до фотографій із шаурмою, із собакою, казковими героями тощо.
Також на тему "котиків і Президента" в мережі з'явилися фотожаби.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вперше на своїй сторінці у Facebook опублікував пост про кота і прикріпив його фотографію. "Це – перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт – перший "мешканець" вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля", – написав Порошенко.