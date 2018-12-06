Пост Порошенко о котиках запустил флешмоб в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. "Первый пост о котиках" Президента Украины Петра Порошенко спровоцировал мощную волну реакции пользователей социальных сетей, сообщает УНН.
Пользователи начали целый флешмоб, в котором копируют слова с поста Петра Порошенко и добавляют смешные фотографии различных кошек и не только. Поэтому слова Главы государства о "первом посте про кота в ленте" стали хорошим комментарием к фотографиям с шаурмой, с собакой, сказочными героями и тому подобное.
Также на тему "котиков и Президента" в сети появились фотожабы.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко впервые на своей странице в Facebook опубликовал пост про кота и прикрепил его фотографию. "Это - первый пост про кота в моей ленте. А этот кот - первый "житель" уже заселенного общежития нового образца для военных в Старычах, и уже празднует новоселье", - написал Порошенко.