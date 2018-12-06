Порошенко вперше запостив у Facebook котика
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко вперше на своїй сторінці у Facebook опублікував пост про кота і прикріпив його фотографію. Про це йдеться у дописі Президента у соцмережі, передає УНН.
"Це – перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт – перший "мешканець" вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля", – написав Порошенко.
Зазначимо, що цьому коту присвячено цілих два дописи. Крім того, за півгодини від публікації пост набув популярності – 233 поширення, майже сотню коментарів і понад 2 тисячі лайків. Зокрема, допис поширили на Facebook-сторінках Міністерства оборони України, Адміністрації Президента, а також Львівська облдержадміністрація.
Нагадаємо, кіт, який є справжнім фанатом персиків, став новою зіркою Тwitter.
Як повідомляв УНН, влада Південного острова Нової Зеландії запропонували повністю заборонити жителям містечка Омауї тримати вдома котів, для захисту диких тварин.