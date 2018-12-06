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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Порошенко впервые запостил в Facebook котика

Киев • УНН

 • 14283 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко впервые на своей странице в Facebook опубликовал пост о коте и прикрепил его фотографию. Об этом говорится в сообщении Президента в соцсети, передает УНН.

Порошенко впервые запостил в Facebook котика

"Это – первый пост про кота в моей ленте. А этот кот – первый "житель" уже заселенного общежития нового образца для военных в Старичах, и уже празднует новоселье", – написал Порошенко.

Отметим, что этому коту посвящено целых два сообщения. Кроме того, через полчаса от публикации пост приобрел популярность – 233 распространения, почти сотню комментариев и более 2 тысяч лайков. В частности, сообщение распространили на Facebook-страницах Министерства обороны Украины, Администрации Президента, а также Львовская облгосадминистрация.

Напомним, кот, который является настоящим фанатом персиков, стал новой звездой Тwitter.

Как сообщал УНН, власти Южного острова Новой Зеландии предложили полностью запретить жителям города Омауи держать дома кошек, для защиты диких животных.

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