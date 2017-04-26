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Посольство України в США висловило позицію з приводу скорочення фінансової допомоги

Посольство України в США висловило позицію з приводу скорочення фінансової допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Посольство України в США висловило позицію з приводу скорочення обсягів фінансової допомоги, передає УНН з посилання на прес-службу посольства України в США

Посольство України в США занепокоєне інформацією у американській пресі щодо бюджетних пропозицій Адміністрації Сполучених Штатів, що можуть передбачати скорочення американської допомоги іноземним країнам у розмірі близько 30%.

"Інформація про скорочення американської допомоги на 68,8% має розглядатися з урахуванням фінансової допомоги Сполучених Штатів Україні у формі кредитних гарантій. Зокрема, у 2016 році США надали Україні кредитні гарантії у розмірі 1 млрд дол., що потребувало фінансування з бюджету Сполучених Штатів обсягом близько 300 млн дол. Водночас, у 2018 році завдяки досягнутій фінансовій стабілізації та очікуваному зростанню економіки України сторони не передбачають фінансової допомоги у формі кредитних гарантій. Враховуючи зазначене, фактичне зменшення американської допомоги Україні у 2018 році становитиме близько 30%, що дозволяє продовжити реалізацію більшості діючих програм допомоги нашій країні. При цьому необхідно відмітити, що у оприлюдненій інформації щодо бюджетних пропозицій Адміністрації США фінансування програм в Україні становитиме майже 50% від всіх коштів, передбачених на програми американської допомоги для країн регіону Європи та Євразії, що зазнали скорочення на 57,4%." - йдеться в повідомленні прес-служби

Також в посольстві виразили сподівання, що Конгрес США збереже фінансову допомогу Україні на рівні 2016 року, що потребуватиме додаткових 90 млн дол., до оприлюднених в ЗМІ бюджетних пропозицій.

Нагадаємо, що США планує скоротити фінансову допомогу Україні.

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