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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29965 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95838 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149363 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113718 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114786 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111495 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Посольство Украины в США выразило позицию по поводу сокращения финансовой помощи

Посольство Украины в США выразило позицию по поводу сокращения финансовой помощи

Киев  •  УНН

 • 19354 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Посольство Украины в США выразило позицию по поводу сокращения объемов финансовой помощи, передает со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США

Посольство Украины в США обеспокоено информацией в американской прессе относительно бюджетных предложений Администрации Соединенных Штатов, которые могут предусматривать сокращение американской помощи иностранным государствам в размере около 30%.

"Информация о сокращении американской помощи на 68,8% должно рассматриваться с учетом финансовой помощи США Украине в форме кредитных гарантий. В частности, в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд. Долл., Что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около 300 млн. долл. в то же время, в 2018 году благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий. Учитывая указанное, фактическое уменьшается ния американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране. При этом необходимо отметить, что в обнародованном информации о бюджетных предложений Администрации США финансирование программ в Украине составит около 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи для стран региона Европы и Евразии, испытали сокращение на 57,4%. " - говорится в сообщении пресс-службы

Также в посольстве выразили надежду, что Конгресс США сохранит финансовую помощь Украине на уровне 2016 года, что потребует дополнительных 90 млн долл., обнародованных в СМИ бюджетных предложений.

Напомним, что США планирует сократить финансовую помощь Украине.

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