Посольство Украины в США выразило позицию по поводу сокращения финансовой помощи

Посольство Украины в США обеспокоено информацией в американской прессе относительно бюджетных предложений Администрации Соединенных Штатов, которые могут предусматривать сокращение американской помощи иностранным государствам в размере около 30%.

"Информация о сокращении американской помощи на 68,8% должно рассматриваться с учетом финансовой помощи США Украине в форме кредитных гарантий. В частности, в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд. Долл., Что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около 300 млн. долл. в то же время, в 2018 году благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий. Учитывая указанное, фактическое уменьшается ния американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране. При этом необходимо отметить, что в обнародованном информации о бюджетных предложений Администрации США финансирование программ в Украине составит около 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи для стран региона Европы и Евразии, испытали сокращение на 57,4%. " - говорится в сообщении пресс-службы

Также в посольстве выразили надежду, что Конгресс США сохранит финансовую помощь Украине на уровне 2016 года, что потребует дополнительных 90 млн долл., обнародованных в СМИ бюджетных предложений.

Напомним, что США планирует сократить финансовую помощь Украине.