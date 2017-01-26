Посольство України в Чехії завершує підготовку перевезення останків О.Олеся - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Посольство України в Чехії завершує процедуру з підготовки до перевезення останків Олександра Олеся. Про це розповів у коментарі УНН начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
“Посольство України в Чехії завершує процедуру з підготовки до перевезення в Україну останків Олександра Олеся та його дружини”, — зазначив В.Кирилич.
Нагадаємо, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.
Перепоховати відомого українця-емігранта планують на алеї видатних діячів Лук’янівського історико-меморіального заповідника в Києві.
Пізніше, Є.Нищук заявив про готовність виїхати до Чехії для переправлення праху О.Олеся до України.
Як повідомляв УНН, вчора у Празі відбулося прощання з О.Олесем.