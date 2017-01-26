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Посольство України в Чехії завершує підготовку перевезення останків О.Олеся - МЗС

Київ • УНН

 • 6779 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Посольство України в Чехії завершує процедуру з підготовки до перевезення останків Олександра Олеся. Про це розповів у коментарі УНН начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

“Посольство України в Чехії завершує процедуру з підготовки до перевезення в Україну останків Олександра Олеся та його дружини”, — зазначив В.Кирилич.

Нагадаємо, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.

Перепоховати відомого українця-емігранта планують на алеї видатних діячів Лук’янівського історико-меморіального заповідника в Києві.

Пізніше, Є.Нищук заявив про готовність виїхати до Чехії для переправлення праху О.Олеся до України.

Як повідомляв УНН, вчора у Празі відбулося прощання з О.Олесем.

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