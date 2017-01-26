Посольство Украины в Чехии завершает подготовку перевозки останков А.Олеся - МИД

"Посольство Украины в Чехии завершает процедуру по подготовке к перевозке в Украину останков Александра Олеся и его жены", - отметил В.Кырылыч.

Напомним, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.

Перезахоронить известного украинца-эмигранта планируют на аллее выдающихся деятелей Лукьяновского историко-мемориального заповедника в Киеве.

Позже Е.Нищук заявил о готовности выехать в Чехию для переправки праха А.Олеся в Украину.

Как сообщал УНН, вчера в Праге состоялось прощание с А.Олесем.