Посольство Украины в Чехии завершает подготовку перевозки останков А.Олеся - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Посольство Украины в Чехии завершает процедуру по подготовке к перевозке останков Александра Олеся. Об этом рассказал в комментарии УНН начальник консульской службы МИД Украины Василий Кырылыч.
"Посольство Украины в Чехии завершает процедуру по подготовке к перевозке в Украину останков Александра Олеся и его жены", - отметил В.Кырылыч.
Напомним, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.
Перезахоронить известного украинца-эмигранта планируют на аллее выдающихся деятелей Лукьяновского историко-мемориального заповедника в Киеве.
Позже Е.Нищук заявил о готовности выехать в Чехию для переправки праха А.Олеся в Украину.
Как сообщал УНН, вчера в Праге состоялось прощание с А.Олесем.