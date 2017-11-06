Посольство США закликало припинити обстріли Донецької фільтрувальної станції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало припинити обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомляє представництво у Twitter, передає УНН.
"Обстріли об’єктів цивільної інфраструктури, таких як Донецька фільтрувальна станція, повинні припинитися! На кону людські життя", - сказано у повідомленні.
Обстріли об’єктів цивільної інфраструктури, таких як Донецька фільтрувальна станція, повинні припинитися! На кону людські життя.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 ноября 2017 г.
Як повідомляв УНН, в ніч на 4 листопада Донецька фільтрувальна станція була пошкоджена внаслідок обстрілів.