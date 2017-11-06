Посольство США закликало припинити обстріли Донецької фільтрувальної станції

"Обстріли об’єктів цивільної інфраструктури, таких як Донецька фільтрувальна станція, повинні припинитися! На кону людські життя", - сказано у повідомленні.

Обстріли об’єктів цивільної інфраструктури, таких як Донецька фільтрувальна станція, повинні припинитися! На кону людські життя.

Як повідомляв УНН, в ніч на 4 листопада Донецька фільтрувальна станція була пошкоджена внаслідок обстрілів.