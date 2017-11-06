Посольство США призвало прекратить обстрелы Донецкой фильтровальной станции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало прекратить обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, в частности Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает представительство в Twitter, передает УНН.
"Обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, таких как Донецкая фильтровальная станция, должны прекратиться! На кону человеческие жизни", - говорится в сообщении.
Обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, таких как Донецкая фильтровальная станция, должны прекратиться! На кону человеческие жизни.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 ноября 2017 г.
Как сообщал УНН, в ночь на 4 ноября Донецкая фильтровальная станция была повреждена в результате обстрелов.