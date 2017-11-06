Посольство США призвало прекратить обстрелы Донецкой фильтровальной станции

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53196 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121010 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104625 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107318 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106100 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97874 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104709 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144308 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116348 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Посольство США призвало прекратить обстрелы Донецкой фильтровальной станции

Посольство США призвало прекратить обстрелы Донецкой фильтровальной станции

Киев  •  УНН

 • 6027 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало прекратить обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, в частности Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает представительство в Twitter, передает УНН.

"Обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, таких как Донецкая фильтровальная станция, должны прекратиться! На кону человеческие жизни", - говорится в сообщении.

Обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, таких как Донецкая фильтровальная станция, должны прекратиться! На кону человеческие жизни.

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 ноября 2017 г.

Как сообщал УНН, в ночь на 4 ноября Донецкая фильтровальная станция была повреждена в результате обстрелов.

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