Посольство США призвало прекратить обстрелы Донецкой фильтровальной станции

"Обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, таких как Донецкая фильтровальная станция, должны прекратиться! На кону человеческие жизни", - говорится в сообщении.

Обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, таких как Донецкая фильтровальная станция, должны прекратиться! На кону человеческие жизни.

Как сообщал УНН, в ночь на 4 ноября Донецкая фильтровальная станция была повреждена в результате обстрелов.