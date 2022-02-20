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Посольство США у Росії попередило про можливі теракти в РФ

Посольство США у Росії попередило про можливі теракти в РФ

Київ • УНН

 • 191222 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У посольстві США в Москві випустили попередження для власних громадян. Посольство заявило про існування загрози нападу на місця масового скупчення людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу посольства США у РФ.

Цитата

“Згідно з даними джерел ЗМІ, існує загроза нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у ​​великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж кордону Росії з Україною”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У посольстві радять своїм громадянам скоригувати плани щодо безпеки й продумати шляхи евакуації з Росії.

Нагадаємо

За інформацією Головного управління розвідки МО України, кремлівські керманичі продовжують завзятий пошук приводів для звинувачень нашої держави у протиправних діях на Донбасі задля обґрунтування ескалації збройної агресії. Не виключена загрози здійснення терористичних актів на об’єктах промисловості так званих “ДНР” та “ЛНР”.

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