Посольство США в России предупредило о возможных терактах в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В посольстве США в Москве выпустили предупреждение для своих граждан. Посольство заявило о существовании угрозы нападения на места массового скопления людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства США в РФ.
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“Согласно данным источников СМИ, существует угроза нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в больших городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной”, — говорится в сообщении.
Детали
В посольстве советуют своим гражданам скорректировать планы по безопасности и продумать пути эвакуации из России.
Напомним
По информации Главного управления разведки МО Украины, кремлевские вожди продолжают упорный поиск поводов для обвинений нашей страны в противоправных действиях на Донбассе ради обоснования эскалации вооруженной агрессии. Не исключена угрозы совершения террористических актов на объектах промышленности так называемых “ДНР” и “ЛНР”.