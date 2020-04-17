Посольство США: твердження про відповідальність місії ОБСЄ за COVID-19 на Донбасі необґрунтовані

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сполучені Штати висловлюють підтримку роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі та закликають Росію припинити свою дестабілізаційну поведінку. Про це заявила у відеозверненні тимчасова повірена у справах США у Києві Крістіна Квін, передає УНН.