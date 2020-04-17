Посольство США: твердження про відповідальність місії ОБСЄ за COVID-19 на Донбасі необґрунтовані

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сполучені Штати висловлюють підтримку роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі та закликають Росію припинити свою дестабілізаційну поведінку. Про це заявила у відеозверненні тимчасова повірена у справах США у Києві Крістіна Квін, передає УНН.

“Чоловіки та жінки СММ відіграють життєво важливу роль у забезпеченні стабільності у регіоні. Вони продовжують це робити і сьогодні, попри ризики для здоров’я від COVID-19. Останнім часом перед СММ постали нові та неприйнятні виклики. Засоби масової інформації, що перебувають під впливом Росії, необгрунтовано стверджують, що СММ відповідальна за поширення COVID-19 на сході України. Тим часом Росія та її ставленики посилили обмеження на пересування спостерігачів СММ”, — сказала Квін.

З її слів, Росія та її ставленики не лише шкодять роботі СММ, вони завдають шкоди людям, які мешкають на сході України, та перешкоджають надходженню гуманітарних товарів.

“Постачання життєво необхідних товарів, гуманітарної допомоги та ремонт вкрай важливих об’єктів інфраструктури мають залишатись доступними. Ми закликаємо Росію припинити свою дестабілізаційну поведінку, дотримуватись міжнародних угод та негайно залишити територію України”, — наголосила повірена.

Нагадаємо, з березня було зафіксовано чимало випадків, коли бойовики не давали допуск спостерігачам місії ОБСЄ на тимчасово непідконтрольні території.

У МЗС України відреагували, зазначивши, що “запроваджене під приводом поширення коронавірусу COVID-19 обмеження доступу СММ ОБСЄ до ТОТ Донецької та Луганської областей є неприйнятним, в тому числі з точки зору безпеки міжнародних спостерігачів”.

Ми висловлюємо рішучу підтримку надзвичайно важливої роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін говорить про це у своїй заяві: pic.twitter.com/t5ve1DLKeZ

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 17, 2020

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