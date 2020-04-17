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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Посольство США: утверждения об ответственности миссии ОБСЕ по COVID-19 на Донбассе необоснованные

Киев  •  УНН

 • 17566 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Соединенные Штаты выражают поддержку работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и призывают Россию прекратить свое дестабилизационное поведение. Об этом заявила в видеообращении временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин, передает УНН.

"Мужчины и женщины СММ играют жизненно важную роль в обеспечении стабильности в регионе. Они продолжают это делать и сегодня, несмотря на риски для здоровья от COVID-19. В последнее время перед СММ возникли новые и неприемлемые вызовы. Средства массовой информации, находящиеся под влиянием России, необоснованно утверждают, что СММ ответствена за распространение COVID-19 на востоке Украины. Между тем Россия и ее ставленники усилили ограничения на передвижение наблюдателей СММ", - сказала Квин.

По ее словам, Россия и ее ставленники не только вредят работе СММ, они наносят вред людям, которые живут на востоке Украины, и препятствуют поступлению гуманитарных товаров.

"Поставка жизненно необходимых товаров, гуманитарной помощи и ремонт крайне важных объектов инфраструктуры должны оставаться доступными. Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизационное поведение, придерживаться международных соглашений и немедленно покинуть территорию Украины", - подчеркнула поверенная.

Напомним, с марта было зафиксировано немало случаев, когда боевики не давали допуск наблюдателям миссии ОБСЕ на временно неподконтрольные территории.

В МИД Украины отреагировали, отметив, что "введеные под предлогом распространения коронавируса COVID-19 ограничения доступа СММ ОБСЕ в ВОТ Донецкой и Луганской областей неприемлемо, в том числе с точки зрения безопасности международных наблюдателей".

Мы выражаем решительную поддержку важнейшей работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Временный поверенный в делах США Кристина Квин говорит об этом в своем заявлении: pic.twitter.com/t5ve1DLKeZ

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 17, 2020

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