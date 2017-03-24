Посольство США розкритикувало зміни до закону ‎про е-декларації в Україні

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Посольство США в Україні назвало “кроком назад” зміни до законодавства, що розширюють перелік зобов’язаних подавати електронні декларації про майно й доходи на громадських діячів, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Е-декларації для вищих державних службовців — потужний крок у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості, робити їх мішенню — робити крок назад”, — йдеться у заяві, опублікованій у Twitter посольства.

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