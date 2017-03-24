Посольство США раскритиковало изменения в закон о е-декларациях в Украине

"Е-декларации для высших государственных служащих - важный шаг в продвижении реформ в Украине. Члены гражданского общества играют жизненно важную роль в обеспечении прозрачности, что делает их мишенью - делает шаг назад ", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter посольства.