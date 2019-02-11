Посольство РФ вирішило відповісти на заяву Лондона про бажання Росії повернути Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Слова британського міністра оборони Гевіна Вільямсона про бажання Росії повернути в свою орбіту країни колишнього СРСР “націлені на відволікання громадян країни від внутрішніх проблем і говорять про недалекоглядність Лондона”, заявив прес-секретар російського посольства у Великій Британії, повідомляється на сайті дипмісії, передає УНН.
“Упевнені, що така лінія є збитковою і недалекоглядною, веде до підриву і без того, значно постраждалого, авторитету Британії на міжнародній арені”, — заявили в посольстві.
Російські дипломати відзначили “мілітаристську” тональність заяви глави британського Міноборони, підкресливши, що в ній йдеться про використання військової сили для просування інтересів Лондона, а не для безпеки Великої Британії.
Крім того, Вільямсон, використовуючи Росію як “агресора” добивається збільшення фінансування військово-промислового комплексу Великої Британії, додали в посольстві.
“Безумовно, зручно лякати громадськість так званою „російською загрозою“, тим самим відволікаючи її від тих актуальних внутрішніх і зовнішніх проблем, які сьогодні гостро стоять перед Великою Британією”, — вважають в дипмісії.
Як повідомляв УНН, глава Міноборони Великої Британії попередив РФ про високу ціну за провокації.