Посольство РФ решило ответить на заявление Лондона о желании России вернуть Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона о желании России вернуть в свою орбиту страны бывшего СССР “нацелены на отвлечение граждан страны от внутренних проблем и говорят о недальновидности Лондона”, заявил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании, сообщается на сайте дипмиссии, передает УНН.
“Уверены, что такая линия является ущербной и недальновидной, ведет к подрыву и без того порядком пошатнувшегося авторитета Британии на международной арене”, — заявили в посольстве.
Российские дипломаты отметили “милитаристскую” тональность заявления главы британского Минобороны, подчеркнув, что в нем идет речь об использовании военной силы для продвижения интересов Лондона, а не для безопасности Великобритании.
Кроме того, Уильямсон, используя Россию в качестве “агрессора” добивается увеличения финансирования военно-промышленного комплекса Великобритании, добавили в посольстве.
“Безусловно, удобно пугать общественность так называемой „российской угрозой“, тем самым отвлекая ее от тех актуальных внутренних и внешних проблем, которые сегодня остро стоят перед Великобританией”, — считают в дипмиссии.
Как сообщал УНН, глава Минобороны Великобритании предупредил РФ о высокой цене за провокации.