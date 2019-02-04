Посольство РФ в Канаді обурилося відмовою пустити російських журналістів на зустріч щодо Венесуели

“Рішення МЗС Канади відмовити російським ЗМІ в акредитації на... засідання так званої Лімської групи є ганебним і заслуговує рішучого засудження. Цілеспрямоване цькування інформагентств..., а також належним чином акредитованого в Канаді кореспондента ТАРС, йде врозріз із декларованою канадською стороною прихильністю свободи слова і є ні чим іншим, як політично мотивованим переслідуванням журналістів”, — сказали в посольстві.

У дипмісії підкреслили, що Канада повинна припинити практику обмеження права журналістів вільно висвітлювати події, “не піддаючись за це обструкції або гонінням”. “Оттаві слід застосовувати до себе ті ж правила і стандарти, дотримання яких вона вимагає від інших”, — додали в посольстві Росії.

Нагадуємо, Гуайдо повідомив, що організатор теракту в Боготі довгий час знаходився в Венесуелі.