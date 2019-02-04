Гуайдо повідомив, що організатор теракту в Боготі довгий час знаходився в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що організатор теракту в столиці Колумбії Боготі 17 січня, який забрав життя 21 людини, проживав декілька років на території Венесуели. Відповідну заяву він зробив виступаючи в Каракасі, передає УНН.
“АНВ (ліворадикальне повстанське угрупування „Армія національного визволення“) веде операції в Венесуелі, видобуває золото і купує зброю, — цитує Гуайдо в своєму Twitter журналіст Габріель Бастідас. — Теракт (стався) декілька днів тому в Боготі, і за дивним збігом його організатор знаходився в Венесуелі протягом багатьох років”.
Влада Колумбії раніше поклала на АНВ відповідальність за теракт, що стався в столиці країни 17 січня, коли начинений вибухівкою автомобіль врізався в стіну будівлі Національної поліцейської академії. Жертвами атаки стали не менше 21 людини, 68 отримали поранення. За даними влади, в машині знаходилося 80 кг вибухівки, теракт здійснив 56-річний колумбієць Хосе Альдемар Рохас Родрігес. АНВ, в рядах якої налічується близько 1,5 тисячі чоловік, залишилася єдиним повстанським угрупованням в Колумбії після того, як в листопаді 2016 року уряд уклав угоду про мир з організацією “Революційні збройні сили Колумбії”.
Presidente (E) @jguaido: El ELN tiene operaciones en Venezuela, extrae oro y compra armas. Casualmente el autor material del atentado en Bogotá, estuvo en Venezuela. #4Feb— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 4 февраля 2019 г.
Нагадуємо, радикали з “АНВ” взяли на себе відповідальність за теракт в Боготі.