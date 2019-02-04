Гуайдо сообщил, что организатор теракта в Боготе долгое время находился в Венесуэле

“АНО (леворадикальная повстанческая группировка „Армия национального освобождения“) ведет операции в Венесуэле, добывает золото и покупает оружие, — цитирует Гуайдо в своем Twitter журналист Габриэль Бастидас. — Теракт (произошел) несколько дней назад в Боготе, и по удивительному совпадению его организатор находился в Венесуэле на протяжении многих лет”.

Власти Колумбии ранее возложили на АНО ответственность за теракт, случившийся в столице страны 17 января, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. Жертвами атаки стали не менее 21 человека, 68 получили ранения. По данным властей, в машине находилось 80 кг взрывчатки, теракт осуществил 56-летний колумбиец Хосе Альдемар Рохас Родригес. АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тысячи человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией “Революционные вооруженные силы Колумбии”.

Presidente (E) @jguaido : El ELN tiene operaciones en Venezuela, extrae oro y compra armas. Casualmente el autor material del atentado en Bogotá, estuvo en Venezuela. # 4Feb

Напоминаем, радикалы из “АНО” взяли на себя ответственность за теракт в Боготе.