Посольство РФ в Канаде возмутилось отказом пустить российских журналистов на встречу о Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Посольство России в Канаде осудило действия канадского МИД, который отказался аккредитовать российские СМИ на внеочередную встречу Группы Лимы по ситуации в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном пресс-службой российской дипмиссии заявлении, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“Решение МИД Канады отказать российским СМИ в аккредитации на... заседании так называемой Лимской группы представляется позорным и заслуживающим решительного осуждения. Целенаправленная травля информагентств..., а также должным образом аккредитованного в Канаде корреспондента ТАСС, идет вразрез с декларируемой канадской стороной приверженностью свободе слова и является не чем иным, как политически мотивированным преследованием журналистов”, — сказали в посольстве.
В дипмиссии подчеркнули, что Канада должна прекратить практику ограничения права журналистов свободно освещать события, “не подвергаясь за это обструкции или гонениям”. “Оттаве следует применять к себе те же правила и стандарты, соблюдения которых она требует от других”, — добавили в посольстве России.
Напоминаем, Гуайдо сообщил, что организатор теракта в Боготе долгое время находился в Венесуэле.