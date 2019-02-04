Посольство РФ в Канаде возмутилось отказом пустить российских журналистов на встречу о Венесуэле

“Решение МИД Канады отказать российским СМИ в аккредитации на... заседании так называемой Лимской группы представляется позорным и заслуживающим решительного осуждения. Целенаправленная травля информагентств..., а также должным образом аккредитованного в Канаде корреспондента ТАСС, идет вразрез с декларируемой канадской стороной приверженностью свободе слова и является не чем иным, как политически мотивированным преследованием журналистов”, — сказали в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что Канада должна прекратить практику ограничения права журналистов свободно освещать события, “не подвергаясь за это обструкции или гонениям”. “Оттаве следует применять к себе те же правила и стандарты, соблюдения которых она требует от других”, — добавили в посольстве России.

Напоминаем, Гуайдо сообщил, что организатор теракта в Боготе долгое время находился в Венесуэле.