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Посольство РФ в Ірані висловило співчуття у зв'язку з катастрофою українського лайнера

Посольство РФ в Ірані висловило співчуття у зв'язку з катастрофою українського лайнера

Київ • УНН

 • 10623 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Посольство Російської Федерації в Ісламській республіці Іран висловило співчуття у зв’язку з катастрофою українського лайнера “Міжнародних авіаліній України”, рейсом Тегеран-Київ, пише УНН з посиланням на Twitter російської дипломатичної місії.

“За наявною інформацією, серед пасажирів лайнера „Боїнг-737“ авіакомпанії МАУ російських громадян не було. Ми приносимо найглибші співчуття рідним і близьким усіх жертв цієї жахливої трагедії”, — ваказано у повідомленні російського посольства.

Також зазначимо, що президент Російської Федерації Володимир Путін висловив співчуття Президенту України Володимиру Зеленському та президенту Ірану Хасану Роухані в зв’язку з авіакатастрофою в Тегерані.

“Володимир Путін направив Президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив щирі співчуття у зв’язку з трагічними наслідками аварії українського пасажирського літака під Тегераном”, — вказали у Кремлі.

По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера «Боинг-737» авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии  pic.twitter.com/TtqpqBigET

— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) January 8, 2020

Додамо, у ніч ракетного удару Тегерана по американським військовим базам на території Іраку в Ірані розбився літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ).

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