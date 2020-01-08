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5 марта, 15:49 • 129778 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105970 просмотра

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Посольство РФ в Иране выразило соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера

Посольство РФ в Иране выразило соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера

Киев  •  УНН

 • 10621 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Посольство Российской Федерации в Исламской республике Иран выразило соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера “Международных авиалиний Украины”, рейса Тегеран-Киев, пишет УНН со ссылкой на Twitter российской дипломатической миссии.

“По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера „Боинг-737“ авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии”, — ваказано в сообщении российского посольства.

Также отметим, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасана Роухани в связи с авиакатастрофой в Тегеране.

“Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии украинского пассажирского самолета под Тегераном”, — указали в Кремле.

По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера “Боинг-737” авиакомпании МАУ российских граждан Не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии pic.twitter.com/TtqpqBigET

— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) January 8, 2020

Добавим, в ночь ракетного удара Тегерана по американским военным базам на территории Ирака в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ).

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