Посольство РФ в Иране выразило соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Посольство Российской Федерации в Исламской республике Иран выразило соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера “Международных авиалиний Украины”, рейса Тегеран-Киев, пишет УНН со ссылкой на Twitter российской дипломатической миссии.
“По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера „Боинг-737“ авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии”, — ваказано в сообщении российского посольства.
Также отметим, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасана Роухани в связи с авиакатастрофой в Тегеране.
“Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии украинского пассажирского самолета под Тегераном”, — указали в Кремле.
По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера “Боинг-737” авиакомпании МАУ российских граждан Не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии pic.twitter.com/TtqpqBigET— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) January 8, 2020
Добавим, в ночь ракетного удара Тегерана по американским военным базам на территории Ирака в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ).