Посольство РФ у Великій Британії вважає, що Bellingcat "пов'язана з спецслужбами"

“Те, що Bellingcat пов’язана зі спецслужбами, з усією очевидністю випливає з сукупності пов’язаних з цією групою обставин”, — сказав представник російського дипломатичного представництв. Серед них він назвав і терміни створення групи — “за кілька днів до катастрофи МН-17”, і характер інформації, що публікується нею, яка поєднує “ознаки розвідувальних даних і високопрофесійних фальшивок”, і спрямованість її діяльності, яка незмінно є антиросійською.

Прес-секретар посольства РФ також звернув увагу на терміни публікації матеріалів, які кожен раз з’являються “в максимально вигідний для країн НАТО момент”, біографію керівника Bellingcat Еліота Хіггінса, який “з гравця в комп’ютерні ігри відразу перетворився на “ікону незалежної журналістики”, “непрозорість внутрішньої структури і фінансування” групи. “Якщо Bellingcat може дати інше правдоподібне пояснення такій комбінації фактів, нехай надасть його на суд громадськості”, — запропонував дипломат.

Як повідомляв УНН, у МЗС РФ заявили, що Bellingcat не вів свого розслідування щодо отруєння в Солсбері.