Посольство РФ у Великій Британії вважає, що Bellingcat "пов'язана з спецслужбами"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Ініціативна група Bellingcat тісно пов’язана зі спецслужбами, про що “свідчить цілий ряд факторів, в тому числі характер інформації, що публікується та непрозорість її внутрішньої структури”. Про це заявив в понеділок прес-секретар посольства РФ в Лондоні, повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“Те, що Bellingcat пов’язана зі спецслужбами, з усією очевидністю випливає з сукупності пов’язаних з цією групою обставин”, — сказав представник російського дипломатичного представництв. Серед них він назвав і терміни створення групи — “за кілька днів до катастрофи МН-17”, і характер інформації, що публікується нею, яка поєднує “ознаки розвідувальних даних і високопрофесійних фальшивок”, і спрямованість її діяльності, яка незмінно є антиросійською.
Прес-секретар посольства РФ також звернув увагу на терміни публікації матеріалів, які кожен раз з’являються “в максимально вигідний для країн НАТО момент”, біографію керівника Bellingcat Еліота Хіггінса, який “з гравця в комп’ютерні ігри відразу перетворився на “ікону незалежної журналістики”, “непрозорість внутрішньої структури і фінансування” групи. “Якщо Bellingcat може дати інше правдоподібне пояснення такій комбінації фактів, нехай надасть його на суд громадськості”, — запропонував дипломат.
Як повідомляв УНН, у МЗС РФ заявили, що Bellingcat не вів свого розслідування щодо отруєння в Солсбері.