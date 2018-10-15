Посольство РФ в Великобритании считает, что Bellingcat "связана со спецслужбами"

То, что Bellingcat связана со спецслужбами, со всей очевидностью вытекает из совокупности связанных с этой группой обстоятельств“, — сказал представитель российского дипломатического представительств. Среди них он назвал и сроки создания группы — “за несколько дней до катастрофы МН-17”, и характер публикуемой ею информации, которая сочетает “признаки разведывательных данных и высокопрофессиональных фальшивок”, и направленность ее деятельности, которая неизменно является антироссийской.

Пресс-секретарь посольства РФ также обратил внимание на сроки публикации материалов, которые каждый раз появляются “в максимально выгодный для стран НАТО момент”, биографию руководителя Bellingcat Элиота Хиггинса, который “из игрока в компьютерные игры в одночасье превратился в “икону независимой журналистики”, “непрозрачность внутренней структуры и финансирования” группы. “Если Bellingcat может дать иное правдоподобное объяснение такой комбинации фактов, пусть представит его на суд общественности”, — предложил дипломат.

Как сообщал УНН, в МИД РФ заявили, что Bellingcat не проводил своего расследования отравления в Солсбери.