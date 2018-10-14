У МЗС РФ заявили, що Bellingcat не вів свого розслідування щодо отруєння в Солсбері

"Bellingcat не вів ніякого розслідування щодо Солсбері. Bellingcat шість місяців мовчав і не видав жодного матеріалу, який би пов'язував те, що там сталося, з якимись конкретними персоналіями. Він просто злив ту інформацію, яку йому дали під виступ британської делегації на Генеральній Асамблеї ООН", - сказала вона.

М.Захарова заявила, що "як і в історії з малайзійським Boeing", група Bellingcat видавала за розслідування матеріали, надані західними спецслужбами.

Нагадаємо, слідчі Bellingcat і видання The Insider оприлюднили дані спільного розслідування щодо Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких Велика Британія звинувачує у замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері.

За даними ЗМІ, Петров і Боширов - росіяни, співробітники ГУР з вигаданими прізвищами. Справжні їхны імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.