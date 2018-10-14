В МИД РФ заявили, что Bellingcat не вел своего расследования по отравлению в Солсбери

“Bellingcat не вел никакого расследования в отношении Солсбери. Bellingcat шесть месяцев молчал и не выдал ни одного материала, который бы увязывал то, что там случилось, с какими-то конкретными персоналиями. Он просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН”, — сказала она.

М.Захарова заявила, что “как и в истории с малайзийским Boeing”, группа Bellingcat выдавала за расследование материалы, предоставленные западными спецслужбами.

Напомним, следователи Bellingcat и издание The Insider обнародовали данные совместного расследования в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в покушении на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.

По данным СМИ, Петров и Боширов - россияне, сотрудники разведки с вымышленными фамилиями. Настоящие их имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин.