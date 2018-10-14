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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 61745 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116545 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124532 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164231 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151526 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139835 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130092 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177890 просмотра

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В МИД РФ заявили, что Bellingcat не вел своего расследования по отравлению в Солсбери

В МИД РФ заявили, что Bellingcat не вел своего расследования по отравлению в Солсбери

Киев  •  УНН

 • 6942 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Bellingcat не вел никакого расследования по отравлению в Солсбери, а слил информацию, предоставленную западными спецслужбами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Bellingcat не вел никакого расследования в отношении Солсбери. Bellingcat шесть месяцев молчал и не выдал ни одного материала, который бы увязывал то, что там случилось, с какими-то конкретными персоналиями. Он просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН”, — сказала она.

М.Захарова заявила, что “как и в истории с малайзийским Boeing”, группа Bellingcat выдавала за расследование материалы, предоставленные западными спецслужбами.

Напомним, следователи Bellingcat и издание The Insider обнародовали данные совместного расследования в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в покушении на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.

По данным СМИ, Петров и Боширов - россияне, сотрудники разведки с вымышленными фамилиями. Настоящие их имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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