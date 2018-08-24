Посольство РФ обурилося через відмову американців пустити православного священника до затриманої Бутіної
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Адміністрація в’язниці США, де утримується заарештована в Вашингтоні Марія Бутіна, не допускає до росіянки православного священика. Про це йдеться в обуреній реакції посольства РФ у США, опублікованій в четвер у Facebook, передає УНН.
Російські дипломати вважають, що: “До грубих порушень її прав додалася відмова тюремної адміністрації в допуску до Марії православного священика. У наявності обмеження свободи віросповідання. Направили в тюремну адміністрацію вимогу скасувати дискримінаційні режими щодо російської громадянки”.
За їхніми словами, вона “як і раніше утримується на режимі „адміністративної сегрегації“, тобто до неї ставляться як до небезпечного злочинця”, яким вона “за визначенням не є”. “Через це ускладнені зустрічі з відвідувачами, і не вистачає часу для ознайомлення з матеріалами справи і вибудовуванню спільно з адвокатами лінії захисту”, — підкреслюється в повідомленні.
З камери, як стверджують в диппредставництві, росіянку випускають “тільки на дві години в нічний час, без прогулянок на свіжому повітрі”.
Як повідомляв УНН, демократи в Конгресі США просять перевірити можливі контакти Болтона з затриманою у США Бутіною.