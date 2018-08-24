Посольство РФ возмутилось из-за отказа американцев пустить православного священника к задержанной Бутиной
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Администрация тюрьмы США, где содержится арестованая в Вашингтоне Мария Бутина, не допускает к россиянке православного священника. Об этом говорится в возмущенной реакции посольства РФ в США, опубликованной в четверг в Facebook, передает УНН.
Российские дипломаты считают, что: “К грубым нарушениям ее прав добавился отказ тюремной администрации в допуске к Марии православного священника. Налицо ограничение свободы вероисповедания. Направили в тюремную администрацию требование отменить дискриминационные режимы в отношении российской гражданки”.
По их словам, она “по-прежнему содержится на режиме „административной сегрегации“, т.е. к ней относятся как к опасному преступнику”, которым она “по определению не является”. “Из-за этого осложнены встречи с посетителями, и не хватает времени для ознакомления с материалами дела и выстраивания совместно с адвокатами линии защиты”, — подчеркивается в сообщении.
Из камеры, как утверждают в диппредставительстве, россиянку выпускают “только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе”.
Как сообщал УНН, демократы в Конгрессе США просят проверить возможные контакты Болтона с задержанной в США Бутиной.