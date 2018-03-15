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Посольство РФ у Сполучених Штатах вирішило, що заява Держдепу США щодо Криму "надривна та жовчна"

Посольство РФ у Сполучених Штатах вирішило, що заява Держдепу США щодо Криму "надривна та жовчна"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Держдепартамент зробив “безпрецедентно надривну і жовчну заяву” до річниці “референдуму” в Криму і нещодавнього візиту туди президента Росії Володимира Путіна, зробивши чергову спробу вплинути на внутрішньополітичну ситуацію. До такої думки дійшли дипломати у посольстві РФ у США, інформує УНН з посиланням на заяву російської дипломатичної місії.

“Чотири роки тому кримчани прийняли історичне рішення. Держдеп не міг пройти повз дану подію, випустив безпрецедентно надривну і жовчну заяву. Але, як то кажуть, ти сердишся, значить ти не правий”, — вирішили російські дипломати.

“У голослівних же звинуваченнях нашої країни в підриві міжнародного порядку в зв’язку з відвідуванням Президентом Росії Володимиром Путіним Криму бачимо чергову неприкриту спробу вплинути на внутрішньополітичну ситуацію у нас в контексті майбутніх виборів. Нічого з цього у Вашингтона вийде”, — додали в посольстві.

Варто додати, що російська дипмісія відреагувала практично миттєво після публікації заяви Державного департаменту США стосовно Криму під назвою “Крим — це Україна”.

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