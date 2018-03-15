Посольство РФ в Соединенных Штатах решило, что заявление Госдепа США по Крыму "надрывное и желчное"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Госдепартамент сделал “беспрецедентно надрывное и желчное заявление” к годовщине “референдума” в Крыму и недавнего визита туда президента России Владимира Путина, сделав очередную попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию. К такому мнению пришли дипломаты в посольстве РФ в США, передает УНН со ссылкой на заявление российской дипломатической миссии.
“Четыре года назад крымчане приняли историческое решение. Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустив беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, ты сердишься, значит ты не прав”, — решили российские дипломаты.
“В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не получится”, — добавили в посольстве.
Стоит добавить, что российская дипмиссия отреагировала практически мгновенно после публикации заявления Государственного департамента США по Крыму под названием “Крым — это Украина”.