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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 19145 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 35479 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 40690 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Посольство РФ в Соединенных Штатах решило, что заявление Госдепа США по Крыму "надрывное и желчное"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Госдепартамент сделал “беспрецедентно надрывное и желчное заявление” к годовщине “референдума” в Крыму и недавнего визита туда президента России Владимира Путина, сделав очередную попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию. К такому мнению пришли дипломаты в посольстве РФ в США, передает УНН со ссылкой на заявление российской дипломатической миссии.

“Четыре года назад крымчане приняли историческое решение. Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустив беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, ты сердишься, значит ты не прав”, — решили российские дипломаты.

“В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не получится”, — добавили в посольстве.

Стоит добавить, что российская дипмиссия отреагировала практически мгновенно после публикации заявления Государственного департамента США по Крыму под названием “Крым — это Украина”.

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